けさ（28日）早く、岡山県高梁市にあるJRの変電所で煙が充満し、この影響で一部のJR区間で信号のトラブルが発生しました。現在も伯備線の総社駅と新見駅の間で運転が見合わされています。 【写真を見る】【続報】JRの変電所で煙が充満伯備線の総社駅と新見駅の間で運転が見合せ続く【岡山】 きょう（28日）午前5時ごろ、高梁市にあるJRの備中広瀬変電所で火災報知器が作動し、煙が充満していると社員が消防に通報しました。消