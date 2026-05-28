康介（じろう）が何気なく口にする「なんか」という言葉が、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の耳に引っかかる。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第44話では、フユ（猫背椿）の家に通うことになった2人が、康介の体調だけでなく、夫婦の間に積もったしんどさにも気づいていくことになる。 参考：『風、薫る』第45話、直美（上坂樹里）が寛太（藤原季節）から母「夕凪」の話を聞き出す りんと直美は、足を悪くしているフユの夫