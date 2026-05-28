２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。中東情勢の先行き不透明感から売りが先行したものの、下値では押し目買いが入りプラス圏に浮上した。 米軍がイランで新たな攻撃を実施したことを受け、この日の時間外取引で米原油先物と米長期金利が上昇。これが影響する形で、債券先物は朝方に１２８円３２銭まで軟化する場面があった。ただ、米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待は残っており、売り一巡後は切