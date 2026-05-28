兵庫県南あわじ市のリゾートホテル「ホテルアナガ」では4月25日より、プライベートサウナ付き客室「ANAGA SAUNA」のサービス提供を開始しました。■滞在中はサウナ・水風呂・外気浴が自由に提供を開始したのは、専用サウナを導入した客室で、「TOTONOUスイート -澄- 電気ストーブサウナ」と「TOTONOUツイン -凪- 薪ストーブサウナ」の2室限定となります。各部屋には、バルコニーに水風呂とインフィニティチェアを設置。新緑に包ま