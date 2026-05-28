ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」はこのほど、デニムブランド「YANUK（ヤヌーク）」と初のコラボレーションを実施。6月4日より、3種のカップインウェアを全国の一部取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売します。■デニムに合わせてスタイリングが決まるカップインウェア「OUR WACOAL」は、服と下着の役割を1枚で叶える「カップインウェア」を中心に、自分らしい着こなしのた