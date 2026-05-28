すかいらーくレストランツが運営するハワイアンダイニング＆カフェ「ラ・オハナ」では5月28日より、ブルーベリーを使った新メニュー2品を発売します。■ブルーベリーを贅沢にトッピングしたアサイーボウルも「フレッシュブルーベリーのハワイアンパンケーキ」（1,518円）は、モチモチのオリジナルパンケーキに、フレッシュブルーベリーと山盛りのホイップクリームをあわせました。マスカルポーネソースとブルーベリーソースの味わ