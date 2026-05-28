ぬいぐるみに囲まれる猫ちゃん（⇒次へ）【画像を見る】「もしや中身は人間…？」人間の言葉がわかる猫ちゃんのまさかの行動「動物は賢い」と言いますが、ここまで頭のよい猫ちゃんはなかなかいないのでは！？と感心するような映像がInstagramで話題になっています。飼い主のchii_chan1968さんが投稿したある映像に「賢すぎる」「天才！」などの驚きの声や6.8万ものいいねが寄せられています。「本当に猫？」と思ってしまう想像以