山形県鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた高齢男性の行方がきのうからわからなくなっていて、警察などがけさ捜索を再開しました。 【画像】男性の捜索現場 現在も男性の行方はわかっていません。 警察によりますと、行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（７８）です。 男性はきのう午前１０時ごろから妻など３人で鶴岡市木野俣にある「一本木観光わらび園」を訪れ、わらび採りをしていました。