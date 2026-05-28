開催：2026.5.28 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 3 - 4 [アストロズ] MLBの試合が28日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 1回裏、3番 ブランドン・ニモ 3球目を打ってライトへ