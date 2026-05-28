協同乳業は6月1日より、「メイトーのカスタードプリン」からサンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とのコラボによる期間限定スペシャルパッケージを順次発売します。■限定パッケージ絵柄は全12種類今回のコラボは、同商品の発売45周年を記念したもの。「ポムポムプリン」がメイトーのカスタードプリンを手に持ち、友達の「スコーン」や「マフィン」、「ベーグル」とともに45周年を祝う様子を表現したデザインを展開します。さ