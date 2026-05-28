気象庁によりますと、29～30日は日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？黄砂シミュレーション今後の全国の天気も どこにいつ飛んでくるかは画像の通りです。 ■九州・四国を広く覆う予想（29日） ■九州の一部地域に飛来か（30日） ■31日の予想 ※画像は気象庁より ■黄砂とは 黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥・半乾燥地