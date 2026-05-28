神戸リゾートサービスは4月25日、「ザ・ヴェランダ神戸」をリニューアルオープンしました。■ガーデンテラスなど5つのエリアが充実同施設は、標高400mの高台に立地する、神戸の洋館のイメージとモダンなカフェやバーが融合した施設です。リニューアルでは“よりラグジュアリーな絶景空間へ”をテーマに既存テラスの改修と新たなスポットを増設する大規模改修を行いました。施設内には、水盤が設置された「ガーデンテラス」、森と調