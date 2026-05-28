イオンタウンはこのほど、静岡県沼津市に「イオンタウン沼津」の出店の決定を発表しました。開店は2027年夏以降を予定しています。■計画地でアートプロジェクトも実施中同施設は、“普段使いで心地よい、公園のような憩いの場”をコンセプトとしたショッピングセンターで、計画地は静岡県沼津市の中心部である旧イシバシプラザ跡地に所在します。中央には憩いの場や遊び場、イベントの場として活用できる広場を設け、施設内には、