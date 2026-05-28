きょう未明、名古屋市中村区で段ボールなどが相次いで焼け、警察は放火事件とみて調べています。 【写真を見る】｢20～30代くらいの男が何かに火をつけ車で逃走｣ 駐車場で段ボールなどが相次いで焼ける… 放火事件とみて目撃された男の行方追う 名古屋･中村区 警察によりますと、きょう午前1時半過ぎに中村区長筬町にある焼肉店の駐車場で、「20代～30代くらいの男が何かに火をつけて車で逃走するのを見