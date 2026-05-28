岐阜市内を流れる鳥羽川で28日、地元の小学生たちが稚アユの放流を体験しました。岐阜市の岩野田北小学校では、地元の鳥羽川とそこに棲む魚の生態について理解を深める目的で、25年ほど前から毎年この時期に稚アユの放流体験をしています。28日は4年生の児童78人と地元のボランティアスタッフらが、体長10cmほどの稚アユ5000匹あまりを次々と川に放ちました。放流されたアユは5カ月ほどで、およそ18cmにまで育つということ