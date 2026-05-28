【写真】宮舘涼太がキリリと視線を向ける『awesome! Plus』表紙／『タミ恋』オフショット Snow Manの宮舘涼太が雑誌『awesome! Plus（オーサム・プラス）』Vol.49（5月29日発売）の表紙に登場。雑誌公式Xで公開されている。 ■主演ドラマ『タミ恋』とマッチした強さと色っぽさを感じるカット 宮舘はグレーの背景の表紙に、黒のレザージャケットをまとい登場。 カメラの前に片手を置き、センター分