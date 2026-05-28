【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ポルノグラフィティのEP『種』の収録楽曲「デッサン#4」のMVが、5月28日19時に、公式YouTubeにてプレミア公開される。 ■メンバーのリアルな感情をスケッチするような作風で知られる「デッサン」シリーズ 「デッサン」シリーズとは、2000年発売のアルバム『ロマンチスト・エゴイスト』の収録曲「デッサン#1」から始まる、メンバーのリアルな感情をスケッチ