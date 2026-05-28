長崎市は、雇用保険に関する書類を誤った宛先に送付する事案が発生したと発表しました。 誤って送付したのは、今年4月から5月に退職した長崎市の会計年度任用職員19人分の雇用保険の資格喪失確認通知書と離職票です。 誤った住所に発送し、送付先の市民が市に連絡し発覚しました。 書類には、氏名や生年月日、電話番号賃金額などが記載されていました。 送付作業は、委託業者が行い、職員を管理する一覧表を作