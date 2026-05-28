日経225先物は11時30分時点、前日比140円高の6万5160円（+0.21％）前後で推移。寄り付きは6万4960円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5195円）を下回る形で、売りが先行して始まった。その後はロング解消の流れにより、6万4500円まで下落幅を広げる場面もみられた。ただ、下へのバイアスは強まらず、中盤にかけてロング優勢の展開からプラス圏を回復すると、6万5190円まで買われた。終盤にかけては6万4900円～6万5150円