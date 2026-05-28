28日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比280円安の6万4940円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万5039.78円に対しては99.78円安。出来高は1万9444枚となっている。 TOPIX先物期近は3904ポイントと前日比17ポイント安、現物終値比8.08ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64940-280