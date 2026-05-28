ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番投手兼DH」で先発出場。初回に今季9号となる先頭打者本塁打を放った。 ■バックスクリーンへの一発 前日は第3打席で右手甲に死球を受け、その影響で途中交代していた大谷。一夜明けて“二刀流”で先発メンバーに名を連ねると、初回からバットで存在感を示した。1回裏の第1打席、先頭打者として打席に入った大谷は、相