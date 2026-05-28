九州電力グループの財団が、子どもが自然と触れ合う活動などに取り組む団体に助成金を贈りました。 助成を受けたのは、長崎市の『TOKYO COFFEE no.466』です。 子ども食堂の運営や自然体験の実施などに取り組んでいて、その一環として行っている棚田でのコメづくり体験が助成の対象となりました。 九電グループの『九電みらい財団』では毎年子どもの環境活動に助成を行っていて、ことしは九州各県の2