札幌市白石区にあるオウム真理教の後継団体「アレフ」の施設に、公安調査庁が立ち入り検査に入りました。「公安調査庁です。立ち入り検査を実施します。ドアを開けてください」オウム真理教の後継団体・アレフの国内最大拠点とされる「札幌白石施設」では、５月２８日午前９時前から公安調査庁による立ち入り検査が行われています。今回の検査は、団体の活動実態や施設内の設備の使用状況の把握などが目的です。２０２５年１０月に