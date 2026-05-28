Bリーグ王者となった長崎ヴェルカの優勝報告会が27日に開かれ、ブースターと喜びを分かち合いました。 Bリーグチャンピオンシップで初優勝を果たし、長崎に戻ったヴェルカの選手たち。 本拠地・ハピネスアリーナで開かれた優勝報告会には、3000人を超えるブースターが詰めかけました。 長崎に持ち帰ったトロフィーを掲げ、喜びを分かち合いました。