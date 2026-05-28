歌手の千昌夫（79）が26日、自身のインスタグラムを更新。妻と2人の孫娘との家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お孫さんたちもとてもキュート」千昌夫が公開した、米在住の孫娘2人＆妻の“顔出し”最新ショット千は「アメリカ広い。ノースキャロライナーに住む孫娘 ハワイに住む孫娘 女房デレデレ幸せ」（原文ママ）とつづり、愛らしい孫娘2人を抱いたサングラス姿の妻の写真を投稿。白を基調にしたコーデ