X上に、突如として正体不明の“謎の生物”が出現。「何か、球体のようなものしか見えない」「拡大して見ても何がどうなってるのかわからない」といった困惑と驚きのコメントが続々と寄せられている写真の正体は、なんと大好きなボールを追いかけるコーギーの姿でした。この奇跡的かつ不気味（？）な1枚の主役は、11歳になるコーギーの女の子「ちゅら」ちゃんです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■拡大して