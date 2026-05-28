100センチのヒップを武器に“尻職人”として人気のグラビアアイドル・倉持由香が26日、自身のXを更新。ダイエット中の自撮り写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】激太り！パンツ丸見え倉持由香の自撮りショット人気ゲーム『ストリートファイター』春麗のコスプレ写真など、定期的にコスプレ写真を投稿しているが、今回は「激太りしてしまったのでダイエット中です…」と報告。続けて、「家でブルガリアン