2026年5月27日、台湾メディアの中時新聞網によると、台北の地下鉄駅で複数回の盗撮を繰り返した日本の元岩手県職員の男に対し、台湾の裁判所が懲役1年と服役後の国外退去を命じた。記事によると、岩手県の元職員の男は昨年11月に台北の地下鉄中山駅出口付近で、かばんに隠したスマートフォンで女性のスカート内を下から盗撮し、現行犯逮捕された。元職員は25年6月8日にも同じ場所で盗撮し、6月9日から7月22日にかけて勾留後に保釈