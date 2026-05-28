お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが27日、自身のブログを更新。生成AI「ChatGPT」を使って尾形の髪型をさまざまに変化させた写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】金髪ショットで本田圭佑？別人級7変化したパンサー尾形この日は「パパをいろんなパパにしてみました」と題して投稿。「チャットGPTでこんなことができるの知ってますか？」と切り出し、AIを使って尾形の髪型を変化させた複数