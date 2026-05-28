バッグなどを手がけるエース（東京都渋谷区）は、「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」ブランド初だという「MagSafe」対応カードケース「Leather Mag Card Case」を、2026年5月20日に全国の同ブランド直営店および公式オンラインストア限定で発売した。箔足模様を再現した日本製レザー採用同ブランドの美学を継承した美しいレザー製で、シーンを選ばずに使えるミニマルなカードケースに仕上がっている。アップルの磁気技術「M