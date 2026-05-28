■矢作もかつて購入を検討したというトヨタ『ソアラ』のコンバーチブルキャスターでジャーナリストの安藤優子が、30日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、安藤のカーライフを語る上で欠かせないのがオープンカーをピックアップし、「安藤優子に乗ってほしい世界のオープンカーショー」を届ける。（以降データは初回放送時）【最新番組カット】「