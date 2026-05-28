6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が主演する、7月5日スタートのABC・テレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜後10：15）のレギュラーキャストが決定した。森川葵、宮澤エマ、野村周平が物語の鍵を握る重要な役どころに起用された。【写真】アンニュイな表情をみせる玉森裕太妻と幸せな毎日を送っていた主人公・伊川正樹（玉森）が転落事故を機に意識不明に…。1週間後、ようやく目を覚まし急いで自宅に