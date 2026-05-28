俳優の浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』のブルーレイとDVDが、8月19日にリリースされることが決定した。これを記念し、浜辺と目黒からの撮り下ろしコメントが到着した。【動画】“葬祭プランナー”役を熱演した浜辺美波＆目黒蓮の撮り下ろしコメント原作は長月天音氏のデビュー作。浜辺演じる清水美空は「亡くなった人の声を聴くことができる」という誰にも打ち明けられない力を持っ