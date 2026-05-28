大手コンビニエンスストアのローソンが、新業態となる小型スーパーの1号店をオープンします。山下莉紗記者「ローソンの新業態では、野菜や肉、魚など、コンビニとは違った品ぞろえになっています」28日にオープンする「Lミニマート」は、日常の食品購入の利用を狙い、生鮮食品や冷凍食品、調味料などを多く取り扱っています。レジはすべてセルフとし、公共料金の支払いや宅配の受け付けなどのサービスをしないことで、コンビニより