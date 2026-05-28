Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が主演する、東京・国立新劇場 中劇場で上演中の舞台『四畳半神話大系』が、フジテレビが運営する動画配信サービスFODのPPV（ペイ・パー・ビュー／番組単位で視聴権を購入するビデオサービス）で6月14日正午から配信されることが決定した。【ゲネプロ会見】キュートなハートマークを見せる伊野尾慧や加藤史帆京都を作品の主な舞台とし、独自の語り口で日本の新しいファンタジーを切り拓く作家・森見登