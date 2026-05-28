昨今ドラマ本数が増加し、深夜帯は短い尺の作品が主流だ。その中で、読売テレビが制作し日本テレビ系で放送中の「君が死刑になる前に」（木曜後11・59）が1時間ドラマとして存在感を放っている。プロデューサーの矢部誠人氏に“深夜1時間ドラマ”の制作について聞いてみた。オリジナルサスペンスである今作の主人公（加藤清史郎）たちは7年前に突然タイムスリップし、現在で死刑執行された女性（唐田えりか）と遭遇。女性が犯