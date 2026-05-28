プロ野球・DeNAの東克樹投手が、28日のオリックス戦先発へ向け意気込みました。DeNAエースの東投手は今季8先発し、4勝3敗で防御率1.73。前回登板の21日広島戦で今季初完投しました。前日のインタビューで「いい調整は出来てる」と語る東投手。「食事を意識して調整してきた。寝る前の蜂蜜がいいとかお酢を飲むようにしたとか。体を酸化させないようにかつエネルギーをしっかり蓄えるように、暑くもなってきたのでそういった部分で