松本幸四郎（53）主演の「鬼平犯科帳」シリーズで、密偵・相模の彦十役として尾美としのり（60）が出演することが解禁となった。5月26、27の両日に開催されたファンイベント第2回「鬼平犯科帳祭」で、サプライズ発表された。26日のイベントでは、トークに先立ち最新第8弾「本所の銕（てつ）」の完成披露上映が行われ、若き日の長谷川平蔵（銕三郎）を市川染五郎（21）が演じる本作の上映後、平蔵役の幸四郎とともに尾美が登壇