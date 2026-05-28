「ロッキーズ−ドジャース」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手にアクシデントが発生した。二回無死で遊ゴロを放って一塁を駆け抜けた後に左太もも裏を抑えた。ゆっくり歩いてベンチに戻ると、再び痛めた個所を抑え、壁にヘルメットにぶつけて苛立ちを爆発させた。三回の守備から交代。キム・ヘソンがメジャー２年目で初の左翼に入った。ドジャースでは試合前に前日の試合で左脇腹痛によ