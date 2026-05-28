大阪府高槻市立の中学校の元教諭が停職処分を受けて復帰した後、学校とは別の教育施設で働くよう命じられたのは、裁量を逸脱しているなどとして府と市に対し慰謝料などを求めていた裁判で、大阪地裁は教諭の訴えを退けました。 高槻市立の中学校で美術を教えていた元教諭は2022年9月、生徒に不適切な発言をしたことなどを理由に停職3か月の懲戒処分を受けました。 訴状などによりますと元教諭は、停職期間を終え学期途中の2023年