5月28日あさ早く、大阪府吹田市の住宅で火事があり住人とみられる女性が死亡、6歳と12歳の子ども2人が病院に搬送されました。 28日午前5時すぎ、吹田市南正雀の木造住宅で「黒煙が上がっている」と近くの住人から消防に通報がありました。 消防などによりますと、消防車など16台が出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、住人とみられる40代の女性が病院へ搬送され、その後死亡が確認されました。 また、女性