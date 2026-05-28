滋賀県彦根市の国宝・彦根城では自衛隊員らによる石垣の大掃除、「彦根城クリーン作戦」が行われています 彦根城の西の丸の石垣を屈強な自衛隊員たちがロープ1本で下りていきます。手にしているのは、剪定ばさみ。石垣の間に生えた雑草を切り取っていきます。今年は今津駐屯地などの隊員44人のほか、彦根総合高校の学生らも参加しました。 「彦根城クリーン作戦」は世界遺産への登録を目指す彦根城の清掃だけ