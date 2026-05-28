5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、6月2日発売の生活情報誌『ESSE』7月号（扶桑社）に登場する。【番組カット】美しい！M!LK・曽野舜太の横顔曽野は、人気アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビュー連載「男と花」に初登場する。メンバーカラー「ハッピーレッド」の花を携えた撮り下ろし写真と、“高学歴アイドル”が考える勉強をする理由や隙間時間の使い方、24歳のリアルな料理事情など暮らしに