『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月28日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「紙以外のファイルやアルバムは可燃ごみになります（地域によって不燃ごみ）」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんはファイルやバインダーを束ねた画像を添えて「紙以外のファイルやアルバムは可燃ごみになります（地域によって不燃ごみ）」と投稿。