アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてから28日で3か月となります。イランメディアはアメリカとの戦闘終結に向けた覚書の草案に、ホルムズ海峡の通航の正常化やアメリカ軍のイラン周辺からの撤退などが含まれていると報じました。イラン国営テレビによりますと、戦闘終結に向けた覚書の枠組みの草案には、イランが1か月以内にホルムズ海峡を通る商船の航行を戦闘開始前の水準まで回復させることや、アメリカ側がイラン周辺