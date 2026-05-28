東京証券取引所28日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が小幅続伸した。一時100円超上げ節目の6万5000円台を回復した。前日の米国株式市場で半導体主体の株価指数が下げた影響で一時500円超下げた。売り一巡後は値ごろ感を意識した買い戻しが入り、プラスに転じた。午前終値は前日終値比40円37銭高の6万5039円78銭。東証株価指数（TOPIX）は5.93ポイント安の3912.08。短期間での上昇が目立っていた人工知能（AI）