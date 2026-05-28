「自動運行中」と表示されたバス＝28日午前、宮城県登米市JR東日本は28日、気仙沼線のバス高速輸送システム（BRT）一部区間の15.5キロで自動運転バスの走行を開始するのに先立ち、報道陣に公開した。特定条件下で運転手が不要な「レベル4」で最高時速は約60キロ。JR東によるとバスのレベル4では国内最速となる。バスは運転手がハンドルから手を離したまま柳津駅を発車。直線区間で60キロ近くまで加速した。専用道内に2mごとに