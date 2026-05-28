元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、27日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7supportedby犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身が21年から23年まで司会を務めた朝の情報番組「スッキリ」を振り返った。この日のキーワードは「恩師たち」。岩田は入社1年目から「シューイチ」にSHOWBIZキャスターとして出演。MCの中山秀征について、「ずーっとほめてくださった。身に覚