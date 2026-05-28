お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信がロケで酒を飲み、呂律が回らず共演者らから総ツッコミされるシーンがあった。【映像】呂律が回らず固まる小宮5月27日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、3人一組で2時間食べまくり合計体重5kg増を目指す「ちょうど5キロ太るねん」の後編を放送。5kgピタリ賞には賞金10万円、最下位は3チームにかかった飲食代全額自腹というルールで3チームが競い合った。濱家チーム、