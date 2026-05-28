「警報」や「注意報」など気象庁が発表する「防災気象情報」が、きょうの午後から新しくなります。新しい「防災気象情報」では、「5段階の警戒レベル」に相当する「情報の名称」が大きく変わります。たとえば、「土砂災害」の情報では、現在はご覧のようになっていますが、きょう午後からは、すべてに「土砂災害」が明示され、災害の現象がわかりやすくなります。また、情報名に「警戒レベル」が明記され、求められる避難行動や切